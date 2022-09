Woidke fordert Umsteuern bei Schuldenbremse

Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vom Bund eine Ausnahme von der Schuldenbremse gefordert, damit die Länder Hilfspakete in der Energiekrise schnüren können. «Bei Corona ging es relativ schnell, Bund und Länder haben gemeinsam gehandelt, haben auch gemeinsam zusätzliches Geld bereitgestellt. Jetzt gibt es da ein Zögern, das mich langsam ein Stück weit wahnsinnig macht», sagte Woidke am Donnerstag bei Radio eins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Das Geld sei nötig für private Haushalte und Unternehmen. «Wenn dieses Geld nicht bereitgestellt wird, dann mache ich mir schon große Sorgen, was hier in diesem Land vor sich geht und was passieren wird.»

Der SPD-Politiker zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Bund bei den Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Dienstag (4. Oktober) auf die Länderchefs zugehen wird. «Ich glaube auch, es wird Bewegung geben», sagte Woidke. Die Länder fordern einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme, um die Kosten-Explosionen für Privathaushalte und Unternehmen zu begrenzen. Strittig ist die Finanzierung. Innerhalb der Ampelregierung im Bund ist ein mögliches Aussetzen der Schuldenbremse strittig. Die FDP mit Finanzminister Christian Lindner ist bisher strikt dagegen.