Musical-Wochenende im Fontane-Haus

Nach zweijähriger Pause lädt die Musikschule Reinickendorf am Wochenende wieder zu einer Musical-Premiere in das Fontane-Haus.

„Der kleine Horrorladen“ heißt das Musical, das am 30. September, um 19 Uhr, Premiere feiert. Zu sehen ist das Stück ebenfalls am 1., 2. und am 3. Oktober, jeweils um 16 Uhr.

-Anzeige-

Gruselspaß im Fontane-Haus

Ensemble, Solisten und Orchester der Musikschule Reinickendorf sind nach zwei Jahren Corona-Pause zurück und wollen den Besuchern einen kurzweiligen, skurrilen und vergnüglichen Gruselspaß mit „Der kleine Horrorladen“ bieten. Und darum geht es: Im Blumenladen von Mr. Mushnik wächst eine geheimnisvolle, sprechende Pflanze, die Hunger nach Menschenfleisch hat. Der Angestellte Seymour, der sich in die flotte Audrey verliebt hat, setzt das Gewächs für seine Zwecke ein, um Audreys Freund, den Zahnarzt Orin auf geheimnisvolle Art verschwinden zu lassen. Als die Pflanze ihre Wurzeln nach Seymour und Audrey ausstreckt, wird es Zeit zu handeln…

Tickets für die Aufführungen kosten 14 Euro, ermäßigt sind es neun Euro. Karten können per Telefon oder online bestellt werden: (030) 47 99 74 23, reisal-shop.comfortticket.de/de/tickets/der-kleine-horrorladen.

Text: red