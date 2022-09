Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seine diesjährige Mitgliederversammlung terminiert. Die Präsenzveranstaltung wird am 14. November ab 19.00 Uhr im Tempodrom in Berlin stattfinden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Am Tag zuvor endet der 15. Spieltag der Bundesliga, ehe es in die verlängerte Winterpause wegen der WM in Katar geht.