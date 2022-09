Der Volkspark Hasenheide wird fit für den Klimawandel gemacht: Am 6. Oktober wird der Planungsstand vorgestellt.

Nach einer ersten Veranstaltung im Mai werden nun der fertige Pflege- und Entwicklungsplan sowie die Objektplanung für die Hasenheide im Entwurf vorgestellt.

Die öffentliche Veranstaltung findet am 6. Oktober, ab 16 Uhr, im Freiluftkino in der Hasenheide statt. Das teilt das Bezirksamt Neukölln mit.

-Anzeige-

Neben einer Informationsveranstaltung an Ort und Stelle, die sich auch an alle zufällig vorbeikommenden Nutzer der Hasenheide richtet, wird es für alle Interessierten auch

die Möglichkeit eines kleinen oder eines großen Rundgangs durch die Parkanlage geben.

„Alle Nutzer der Hasenheide sind herzlich eingeladen, sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren und ihre Wünsche und Ideen einzubringen“, heißt es aus der Verwaltung.

Hasenheide leidet

Die Hasenheide befindet sich in einem schlechten Zustand: In den letzten drei Jahren

mussten laut Bezirksamt fast zehn Prozent der Bäume in der Hasenheide vorzeitig gefällt werden. Allein bei den Winterstürmen Anfang des Jahres waren 37 Bäume umgestürzt oder mussten in der Folge beseitigt werden. Viele Rasenflächen haben mit Trockenheit in Kombination mit einem enormen Nutzungsdruck zu kämpfen.

Mit dem Projekt „Klimaresiliente Hasenheide“ macht das Bezirksamt den Park fit für die Zukunft. Hierfür wurden rund fünf Millionen aus Bundesmitteln eingeworben. Das Förderprogramm zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen gibt vor, dass die Mittel bis Ende des Jahres 2024 investiert werden müssen.

Start im Winter

Der Pflege und Entwicklungsplan beschreibt als Gesamtkonzept konkrete Ziele für die komplette Parkanlage. Im nächsten Schritt wurde die Objektplanung beauftragt, welche konkrete Maßnahmen an konkreten Orten entwickelt und die Basis für die Umsetzung, beginnend im kommenden Winter bildet.

Text: red