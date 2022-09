Die Eröffnung noch im Oktober wurde bereits Anfang des Jahres anvisiert. Nun steht der Eröffnungstermin für die neue Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof fest: Am 13. Oktober ist es soweit.

De neue Filiale von Galeria Kaufhof wird in zwei Wochen eröffnet. Den genauen Termin twitterte BVV-Mitglied Felix Schönebeck (CDU) heute mit den Worten: „Eilmeldung: Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet in genau zwei Wochen am 13. Oktober 2022 auf 10.000 Quadratmetern in der Fußgängerzone Gorkistrasse in Tegel eine neue Filiale“.

Modernisierung der Gorkistraße

Der Standort soll ein neuer starker Anziehungspunkt in der modernisierten Fußgängerzone Gorkistraße/Tegel Quartier werden und sich mit einem neuen Konzept in die neue Fußgängerzone eingliedern. Die Sanierung der Einkaufsmeile mit dem alten Tegel-Center als Herzstück wird auf rund 400 Millionen Euro beziffert. In zwei Wochen ist die Gorkistraße dann um einen Anlaufpunkt reicher.

