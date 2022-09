Bauarbeiten: Auf dem Tempelhofer Damm wird es eng

Staugefahr in Tempelhof: An einer Kreuzung am Tempelhofer Damm finden Bauarbeiten statt.

Die Kreuzung im Bereich Tempelhofer Damm, Ordensmeisterstraße und Friedrich-Karl-Straße ist seit dem 29. September eine Staufalle. Dort wird die Fahrbahn in zwei Bauphasen saniert.

Derzeit kommt es zu folgenden Einschränkungen: Der Tempelhofer Damm ist in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Die Anbindung der Ordensmeisterstraße und der Friedrich-Karl-Straße ist in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Die Arbeiten sollen bis zum Morgen des 4. Oktober beendet sein. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

