Verfassungsgericht hält Wahlwiederholung für möglich

Der Berliner Verfassungsgerichtshof zieht nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten in Betracht.

Das erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch zum Auftakt der mündlichen Verhandlung. Sie begründete dies mit eine Vielzahl von mandatsrelevanten Fehlern bei der Vorbereitung der Wahl und am Wahltag, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. Zum Beispiel sei der Bedarf an Wahlkabinen im Vorfeld nicht ausreichend ermittelt worden.

-Anzeige-

Diese Einschätzung ist vorläufig und wird später noch beraten. Wir verfolgen die Verhandlung live für Sie weiter.

Quelle: dpa/nm