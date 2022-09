Sucht hier jemand Streit? Eine Annäherung im Museum für Kommunikation

Streit mögen die wenigsten von uns, dabei gehört er zur menschlichen Kommunikation und begegnet uns täglich: in den Medien, in politischen oder gesellschaftlichen Debatten, in der Familie oder in der Beziehung. Eine neue Ausstellung will dem Streit ab dem 7. Oktober auf den Grund gehen.

Ob man es glaubt oder nicht, aber Streit ist wichtig: Er gibt uns die Chance, uns zu verstehen, auszutauschen und anzunähern. Ab dem 7. Oktober geht das Museum für Kommunikation Berlin in der Ausstellung STREIT. Eine Annäherung diesen Begegnungen nach. Objekte und Geschichten erzählen vom Streit über Geschmack, Anerkennung, Wiedergutmachung oder Erwartungen – als Teil einer größeren Debatte oder auf ganz persönlicher Ebene.

»STREIT. Eine Annäherung« – unsere neue Ausstellung ab 7. Oktober! Schon jetzt online: Der Expotizer, der Euch einen Vorgeschmack auf Ausstellungsobjekte, #Streitkultur und streitbare Themen gibt. #StreitAusstellung ?https://t.co/DXn79AA9JC pic.twitter.com/CCFIQ6OKjX — Museum für Kommunikation Berlin (@mfk_berlin) September 23, 2022

Streit ist also nichts Schlechtes: Wir alle haben die Chance, über gutes, zugewandtes Streiten Verständnis, Austausch und Annäherungen zu ermöglichen. Manchmal ist es weniger das Reden und mehr das Zuhören, was einen Streit zu einer guten Sache werden lässt.

Website gibt Vorgeschmack

Die Ausstellung eröffnet am 7. Oktober und ist bis zum August des kommenden Jahres geöffnet. Mehr Informationen und erste Anregungen rund um das Thema Streit sind hier zu finden.

Der Expotizer der Museumsstiftung präsentiert vorab bereits online einige Ausstellungsobjekte, verrät mehr zum Thema Streitkultur und präsentiert eine Übersicht über eine ganze Reihe streitbarer Themen – vor allem aber macht er Lust auf die komplette Ausstellung ab dem 7. Oktober!

Text: red/su