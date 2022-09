Senat fördert wieder klimafreundliche Fahrgastschiffe

Das Förderprogramm des Senats für saubere und klimafreundliche Fahrgastschiffe geht in die zweite Runde. Diesmal sollen auch Hybrid-Lösungen gefördert werden.

Das Berliner Förderprogramm zur Nachrüstung und Umrüstung von Fahrgastschiffen wird neu aufgelegt. Laut Senatsumweltverwaltung stünden insgesamt 900.000 Euro bis Ende 2023 zur Verfügung, um Reedereien bei der Umstellung ihrer Flotten auf klimafreundliche Fahrgastschiffe zu unterstützen. Hierbei könnten bis zu 80 Prozent der Kosten für die Nachrüstung oder Umrüstung übernommen werden.

Dr. Silke Karcher, Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz

„Mit der Weiterführung und Anpassung des Förderprogramms bieten wir den Reedereien eine richtig attraktive Unterstützung auf dem Weg zu einer umwelt- und klimafreundlichen Fahrgastschifffahrt an. Auch größere Fahrgastschiffe, die oft den höchsten Schadstoffausstoß haben, können und sollen künftig verstärkt elektrisch und damit abgasfrei auf der Spree unterwegs sein. Wir unterstützen – und wir erwarten, dass sich auch die Reedereien auf den Weg machen.“

Erhöhte Belastungen

Fahrgastschiffe, so heißt es in einer Mitteilung, würden vor allem in Ufernähe merklich zur Belastung durch Rußpartikel und Stickstoffdioxid beitragen. Modellierungen zur Luftbelastung, die im Auftrag der Senatsumweltsverwaltung durchgeführt wurden, hätten in einigen Bereichen eine erhöhte Belastung durch Stickstoffdioxid in Ufernähe ergeben. Damit seien jene Gebiete am Wasser belastet, die besonders der Erholung dienen.

Wie schon in der ersten Förderperiode wird die Nachrüstung mit Abgasreinigungssystemen sowie die Umrüstung auf einen vollständig batterieelektrischen Antrieb gefördert. Im neuen Programm ist erstmals auch die Förderung der Umrüstung auf einen Elektro-Diesel-Hybridantrieb für Fahrgastschiffe ab 100 Personen möglich.

Bisherige Erfahrungen hätten gezeigt, dass eine Umrüstung auf einen rein batterie-elektrischen Antrieb für große Fahrgastschiffe wegen technischer Herausforderungen und sehr hoher Kosten kaum wirtschaftlich leistbar ist.

Quelle: Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz