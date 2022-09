Brand in Seniorenheim: Mehr als 100 Menschen in Sicherheit

Hohen Neuendorf (dpa/bb) – Großeinsatz für die Rettungskräfte in Hohen Neuendorf: Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch in einem Seniorenheim ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr wurden 107 Bewohner in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten, wie der Sprecher sagte. Rund 150 Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Bewohnerinnen und Bewohner würden in einer anderen Unterkunft, die vom Einsatzteam vor Ort eingerichtet worden sei, betreut und versorgt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer wohl im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine Zeitung» von dem Brand berichtet.