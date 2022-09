Am 10. Oktober ist Welthundetag – Zeigen Sie uns Ihre Vierbeiner

Schon seit langem ist der Hund einer der treuesten Begleiter des Menschen. Am 10. Oktober feiern wir zu Ehren der Vierbeiner den Welthundetag – und wir suchen die schönsten Hundefotos unserer Leser!

Neben der Katze ist der Hund eines der beliebtesten Haustiere der Deutschen – und kaum einem anderen Vierbeiner werden sonst so viele Aktionstage gewidmet. Am 1. Sonntag im Juni findet Jahr für Jahr der „Tag des Hundes“ statt, am 26. August ist hingegen der US-amerikanische „National Dog Day“. Und in Kürze wird der „beste Freund des Menschen“ an einem weiteren Tag gefeiert, am 10. Oktober, dem Welthundetag.

Schicken Sie uns Ihr Foto

Anlässlich dessen suchen wir das schönste oder lustigste Foto Ihres Vierbeiners. Die besten davon präsentieren wir nicht nur am 10. Oktober auf unserer Webseite, sondern drucken unseren Favoriten sogar in der Printausgabe des Berliner Abendblatts in der Rubrik „Foto der Woche“ ab.

Wenn Sie mitmachen wollen, schicken Sie uns bitte bis zum 9. Oktober ihr Foto per E-Mail an redaktion@berliner-abendblatt.de oder teilen es mit uns via Facebook oder Twitter und markieren unsere Kanäle. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Text & Fotocollage: red/su

Fotos: IMAGO / Pixsell / Emmanuele Contini / Xinhua / ITAR-TASS / Lobeca