Kinder- und Jugendparlament nimmt Arbeit auf

Schon lange soll es in Marzahn-Hellersdorf ein Kinder- und Jugendparlament geben. Jetzt ist es so weit: Am 30. September nimmt das neu gegründete Gremium seine Arbeit auf. Die Ideen sprudeln.

Am 30. September 2022 wird ein Kinder- und Jugendparlament für Marzahn-Hellersdorf gegründet und die Arbeit aufnehmen. Mit der Schulhof-Kampagne sind Kinder und Jugendliche persönlich angesprochen worden, zur ersten Vollversammlung zu kommen. „Cool“ und „Voll spannend“ haben viele gesagt und ihr Interesse signalisiert.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau, Bezirksbürgermeister Gordon Lemm und Jugendbezirksstadträtin Nicole Bienge sprechen Grußworte, wenn die Orga-Gruppe und die jugendlichen Vertreterinnen und Vertreter gewählt werden.

Demokratie stärken

Schon lange gibt es in Marzahn-Hellersdorf die Initiative, ein Kinder- und Jugendparlament zu gründen. Neben einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die das Projekt als “PowerGroup” vorangetrieben haben, gibt es auch einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung. Einig sind sich die PowerGroup und die Politik, dass ein Kinder- und Jugendparlament eine wichtige Säule ist, Kinder und Jugendliche an Politik zu beteiligen und die Demokratie zu stärken.

Außerdem ist es auch etwas, was Kinder und Jugendliche selber wollen. Beim

Kinder- und Jugendentscheid 2021 im Bezirk sind 4021 Kinder und Jugendliche befragt worden, ob sie ein Kinder- und Jugendparlament gut finden. 71 Prozent stimmten zu, 1.100 – mehr als ein Viertel – der jungen Befragten gaben auch an, dass sie bereit sind, beim Kinder- und Jugendparlament mitzuwirken.

Kampagne mit Lastenfahrrad

Mit einem Lastenrad fuhr die Kampagne auf die Schulhöfe der Konrad-Wachsmann-Schule, Fuchsberg- Grundschule, Tagore-, Jean-Piaget-, Sartre- und Georg-Klingenberg-Schule sowie der ISS Mahlsdorf und der Ulmen-Grundschule gekommen, um die Einladungen persönlich zu verteilen.

Die Ideen sprudeln

Aus vielen Kindern und Jugendlichen sprudelten auch schon Ideen, welche sie besprechen wollen: von mehr Kindergeld und gegen Kinderarmut, über mehr Plätze für Spiel und Sport, Klimaschutz, kostenfreie Fahrräder und billigen Wohnraum kam einiges zusammen.

So vielfältig wie die Themen sind, soll sich auch das zukünftige Kinder- und Jugendparlament zusammensetzen. Deshalb schien auch ein offenes Format wie eine Vollversammlung für alle jungen Interessierten das beste Angebot, um gute Vertretungen zu bekommen. Eine Orga-Gruppe bzw. Vertretung soll nämlich zunächst für ein Jahr gewählt werden.

Die Gründungsveranstaltung des Kinder- und Jugendparlaments ist eine Kooperation der KJP-PowerGroup, des Jugendamts Marzahn-Hellersdorf, Fachsteuerung Beteiligung, dem Jugendforum Marzahn sowie dem Jugendforum Hellersdorf der Partnerschaften für Demokratie und dem Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro MH im HVD BB KdöR.

Text: red