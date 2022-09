Berlin (dpa/bb) – Die Menschen In Berlin und Brandenburg müssen sich am Dienstag auf ungemütliches Wetter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Nachmittag zu Schauern und Gewittern kommen. Der Vormittag wird demnach bewölkt mit leichtem Regen. Die voraussichtliche Höchsttemperatur liegt zwischen 13 und 15 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt stark bewölkt, die voraussichtliche Tiefsttemperatur liegt zwischen 7 und 4 Grad.