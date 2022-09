Künstler und Designer präsentieren und verkaufen bei der Zeughausmesse Arbeiten aus ihren Werkstätten und Ateliers. Die Messe findet in diesem Jahr vom 13. bis 16. Oktober 2022 im Kühlhaus in Kreuzberg statt.

Hochwertige Gebrauchskunst, die Freude in den Alltag bringt, präsentiert die 25. Zeughausmesse vom 13. bis 16. Oktober im Kühlhaus in Kreuzberg, Luckenwalder Str. 3. Die Zeughausmesse findet traditionell – der Name verrät es – im Zeughaus des Deutschen Historischen Museums statt. Aufgrund von umfangreichen Renovierungsarbeiten bleibt das Zeughaus jedoch bis voraussichtlich Ende 2025 geschlossen. Die Messe findet daher im Kühlhaus in Kreuzberg statt.

Spannende Objekte



Schmuck aus Federn, Pergament, Büffelhorn, Platin, Edelstahl und natürlich Gold und Silber, mundgeblasene und geschmolzene Gläser und Glasvasen, von Hand verknotete Teppiche, Sitzkissen und Bankauflagen, handgefertigte Lederschuhe, gedrechselte und gebürstete Gefäße aus Eichenholz, Lampen und Dosen aus Birkenrinde und viele weitere spannenden Objekte. Der Besuch auf der Zeughausmesse ist

wieder eine interessante Entdeckungstour.

Größte Auswahl an Angewandter Kunst

Rund 100 Künstler und Handwerker erzählen die spannende Entstehungsgeschichte und die künstlerische Entwicklung ihrer Gebrauchsgegenstände. Die Fülle an Ideen, künstlerischem Können, schönen Materialien und exquisiten Gebrauchsgegenständen ist riesig. Die Zeughausmesse bietet die größte Auswahl an hochwertiger Angewandter Kunst, die Berlin an einem Ort zu bieten hat.

Studenten des Fachbereichs Produktdesign/Keramik- und Glasdesign der Burg Giebichenstein präsentieren auf der Zeughausmesse die Ergebnisse ihrer Jahresarbeiten, die Ausstellungen „Delicious“ und „Contain“.

„Contain“ und „Delicious“

Im Entwurfsprozess von „Contain“ stehen die Nutzung und die damit verbundenen Ansprüche an das Gefäß im Mittelpunkt. Es eröffnen sich hier viele spannende Entwurfsfragen, wie das Ineinandergreifen

zweier Teile, Passgenauigkeit und Toleranzen. Im Projekt „Delicious“ stehen die Anforderungen der Gastronomie bei der Kreation von neuem Porzellan und Glas mit neuer Haptik, Optik und Nutzung im Fokus.

Jährliche Preisverleihung

Auf der Berliner Zeughausmessse wird jährlich der Preis für Angewandte Kunst der Berliner Volksbank verliehen. Eine Fachjury aus Museumsdirektoren, Galeristen, Journalisten und Künstlern wählt unter allen Ausstellern vier Preisträger für herausragende Leistungen aus. Für viele Künstler ist der Preis ein wichtiger Schritt in ihrer künstlerischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Seit diesem Sommer stehen ausgewählte hochwertige Produkte von Mitgliedern das Berufsverbandes Angewandte Kunst auch online zur Verfügung. Im Zeughausmesse Onlineshop können die Besucher ganzjährig wunderbare Produkte auswählen und bestellen.

Veranstalter der Zeughausmesse ist der Berufsverband Angewandte Kunst Berlin-Brandenburg. Partner der Messe sind die Berliner Volksbank, Art Aurea, Delinat, Götze, Handwerk und Design München, HOME, Top Magazin Berlin und Wohn!Design, Seit 2004 fand die Messe im Deutschen Historischen Museum statt.

Öffnungszeiten:

13. Oktober 2022, 14 bis 18 Uhr

14. Oktober 2022, 10 bis 20 Uhr*

15. Oktober 2022, 10 bis 21 Uhr

16. Oktober 2022, 10 bis 18 Uhr

Eintritt Zeughausmesse:

8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre frei.

15. Oktober 2022: Eintritt frei von 11 bis 12 Uhr.

Ermäßigten Eintritt erhalten (ausschließlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises) Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, Studenten, Arbeitslose und Inhaber des Berlin-Passes sowie Schwerbehinderte mit 50 Prozent MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) und mehr sowie ihnen Gleichgestellte.

Text: red