Unser Planet: Schönheit der Erde mit viel Musik

Netflix-Serie „Unser Planet“ wird in der Mercedes Benz Arena als packendes Live-Spektakel mit viel Musik präsentiert.

„Entdecke die Geschichte des einen Ortes, den wir alle ‚Zuhause‘ nennen.“ Damit beschreibt Netflix seine preisgekrönte und faszinierende Dokumentations-Reihe „Unser Planet“.

Fragile Landschaften

Jetzt gibt es die eindrucksvoll präsentierten Einblicke in die Schönheit und zunehmende Zerbrechlichkeit unserer Welt als spektakuläres neues Live-Erlebnis: Die Arena-Tournee „Unser Planet – Live in Concert” macht am 1. Oktober, 20 Uhr, endlich auch in Berlin halt.

Die bahnbrechende Serie „Unser Planet“ feierte im April 2019 auf Netflix vor einem globalen Publikum in 190 Ländern weltweit Premiere. Sie konzentriert sich auf die Breite der Vielfalt der Lebensräume auf der ganzen Welt.

Von der abgelegenen arktischen Wildnis und den geheimnisvollen tiefen Ozeanen bis hin zu den weiten Landschaften Afrikas und den vielfältigen Dschungeln Südamerikas bietet sie einen noch nie dagewesenen Blick auf die wertvollsten Arten und fragilsten Landschaften des Planeten.

Zweistündige Entdeckungsreise

Die Serie zeigt nicht nur die Naturwunder der Erde, sondern auch, warum die natürliche Welt für uns alle wichtig ist und welche Schritte unternommen werden müssen, um sie zu erhalten. „Unser Planet“ wurde im ersten Monat nach seiner Veröffentlichung von 33 Millionen Haushalten gesehen.

Die mit dem Emmy ausgezeichnete Netflix-Serie wird für das Publikum außergewöhnlich und neuartig in Szene gesetzt. Die Konzerte werden damit zu einem multimedialen Live-Erlebnis.

Bei ihrer zweistündigen Entdeckungsreise erleben die Zuschauer die visuell beeindruckendsten Highlights der Dokumentations-Reihe.

Intensives Erlebnis

Auf einer riesigen Leinwand wird die Bildgewalt des Naturschauspiels von „Unser Planet“ in einem noch nie dagewesenen Ausmaß präsentiert, so dass das Publikum vollständig in die Wunder der Tierwelt und ihrer Lebensräume eintauchen kann.

Verknüpft wird diese außergewöhnliche Präsentation mit opulenten Licht-Effekten, die synchron zum Filmmaterial eingesetzt werden und es den Besuchern ermöglichen, die Bilder noch intensiver erleben zu können.

Das alles begleitet von brandneuen Score-Arrangements, inszeniert durch ein großartiges Orchester – und dadurch zu einem einzigartigen Erlebnis. Mehr Infos gibt es online.

Text: Redaktion Bilder: Silverback/Netflix