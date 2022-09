Sparverpflichtung: Verbände fordern Energiekosten-Deckelung

Berlin (dpa/bb) – Die Sportverbände der Länder fordern eine Deckelung der Energiekosten. Die Sportvereine und Verbände in Deutschland bräuchten eine spürbare finanzielle Entlastung, besonders nach den Einschränkungen von mehr als zwei Jahren Pandemie, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den Landesverbänden. «Darüber hinaus fordern wir die Bundesregierung auf, das dritte Entlastungspaket dringend kurzfristig dahingehend zu verändern, dass auch der Sport bedacht wird», heißt es in der Mitteilung.

Zugleich legen sich der Deutsche Olympische Sportbund und die Landessportbünde eine Selbstverpflichtung auf, in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen. Die Einsparungen sollen auch dazu beitragen, energiebedingte Schließungen von Sportanlagen und Schwimmbädern zu vermeiden.

-Anzeige-

Die Konferenz der Verbände befasste sich mit der aktuellen Entwicklung und ihren Auswirkungen auf die rund 90.000 bundesdeutschen Sportvereine.