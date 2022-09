Mehrere Hinweise am Wochenende: Polizei fasst Räuber

Potsdam (dpa/bb) – Kurz nach Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hat die Polizei in Brandenburg einen mutmaßlichen Räuber identifiziert, der in Potsdam einer 87-jährigen Frau die Handtasche gestohlen haben soll. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Teenager aus Berlin, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser solle nun befragt werden.

Der Teenager soll die Frau laut Polizei Mitte Mai gewaltsam ausgeraubt haben. Er wird zudem eines weiteren Raubüberfalls auf ein betagtes Opfer am gleichen Tag verdächtigt. Die Polizei veröffentlichte am Freitag ein Foto aus einer Straßenbahn. Über das Wochenende gingen mehrere Hinweise ein, wie eine Sprecherin sagte. Demnach lag die Zahl der Hinweise im unteren einstelligen Bereich.