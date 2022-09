Fahrstuhl gesperrt: Protestaktion am S-Bahnhof

Menschen im Rollstuhl kommen hier nicht weiter: Wegen der Bauarbeiten am S-Bahnhof Botanischer Garten ist der Fahrstuhl gesperrt. Am 30. September findet eine Protestaktion statt.

Zu der „Motzaktion“ rufen das „MoKuZ – dein mobiles Kulturzentrum in Steglitz Zehlendorf“und der Beirat für Menschen mit Behinderungen auf. Sie läuft zwischen 15.30 und 18 Uhr an der Moltkestraße, Ecke Gardeschützenweg.

Am S-Bahnhof „Botanischer Garten“ und der Moltkebrücke über die Bahntrasse wird gebaut. Der Fahrstuhl wurde deswegen gesperrt. Ein barrierefreier Zugang zum S-Bahnhof ist dadurch nicht mehr gegeben. „Das ärgert uns so richtig“, so die Initiatoren der Kundgebung. „Mobilität ermöglicht es uns, unsere Vielfalt zu leben und zu gestalten. So braucht Ute, die mit dem Rollator unterwegs ist, zum Beispiel die Bahn, um sich ihr Lieblingsbuch in der Bibliothek auszuleihen.“

Fehlende Barrierefreiheit

Um diese möglichen Freiräume allen zu öffnen, müssen Mobilitätsangebote barrierefrei sein, heißt es weiter. „Mobilität ist ein wichtiger Baustein für gesellschaftliche Teilhabe. Menschen durch fehlende Barrierefreiheit auszugrenzen, ist Diskriminierung und bedeutet Ausschluss.“

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen und die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen sind bei der „Motzaktion“ vor Ort, um Fragen zu beantworten und sich über Erfahrungen mit Barrieren und Diskriminierung auszutauschen.

Weitere Informationen zur Motzaktion gibt es online.

