Er sollte ein Abschluss-Highlight der Laufsaison werden, nun wurde der Airport Night Run abgesagt.

Abends ungestört über das Gelände des BER laufen. Das ist beim Airport Night Run möglich. In diesem Jahr sollte der Lauf erneut stattfinden. Doch aus dem geplanten Event am 29. Oktober wird nun doch nichts, wie der Veranstalter „Berlin läuft“ mitteilt.

„Die Organisation lief bereits auf Hochtouren, und wir haben bis zuletzt versucht, das Event, das mit der Neuausrichtung im vergangenen Jahr so viele begeistert hat, auf die Beine zu stellen. Doch so schwer es uns auch fällt: Aufgrund der stark gestiegenen Veranstaltungskosten bei gleichzeitig zurückhaltenden Anmeldezahlen ist eine Realisierung leider nicht möglich“, teilten sie per Mail und auf ihrer Webseite mit.

Weiterer Flughafen-Lauf

2023 soll es aber wieder möglich sein, in einmaliger Atmosphäre am BER laufen zu können. Alle, die sich kostenpflichtig für den Airport Night Run angemeldet haben, wurden per Mail informiert.

Vielleicht lag es auch daran, dass am gleichen Tag noch ein anderer Flughafen-Lauf in Berlin stattfindet? Am 29. Oktober ist nämlich auch der SportsCheck Run auf dem Tempelhofer Feld geplant. Mit Einbruch der Dunkelheit starten dort die Kinder mit einem Bambini Lauf über das Vorfeld, bevor die Erwachsenen über 5 Kilometer, 10 Kilometer und den Halbmarathon das Flugfeld unsicher machen.

