Vermisster Mann tot in Wald bei Oranienburg gefunden

Berlin (dpa/bb) – Ein seit Anfang September vermisster Mann aus Berlin-Prenzlauer Berg ist tot. Der 51-Jährige wurde am Samstag tot in einem Waldstück bei Oranienburg gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Todesursache ist demnach unklar, die Ermittlungen laufen. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor.

Der Mann hatte am 7. September vormittags seine Wohnung an der Schönhauser Allee verlassen und wurde seitdem vermisst. Auch über sein Handy war er nicht mehr zu erreichen.