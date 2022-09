Türkisch-deutscher Kulturtag zum Einheitsjubiläum

Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feiert das Museum Europäischer Kulturen (MEK) die „Haymat Almanya“. Das museum bietet an diesem Tag ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Konzert.

Am Tag der Deutschen Einheit feiert das Museum Europäischer Kulturen (MEK) die „Haymat Almanya“. Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Wir sind von hier. Türkisch-deutsches Leben 1990. Fotografien von Ergun Ça?atay“ (noch bis 7. Februar 2023) bietet das Museum an diesem Tag ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Konzert, DJ-Set und Diskussionsrunden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen sowie zu allen momentan laufenden Ausstellungen des MEK ist frei.

Im Jahr der deutschen Einheit besuchte der Istanbuler Fotograf Ergun Ça?atay (1937-2018) mehrere deutsche Städte. Dabei entstand die bis heute umfangreichste Bildreportage zur türkeistämmigen Einwanderung in Deutschland. Grund genug, beides am 3. Oktober, dem deutschen Nationalfeiertag, mit einem türkisch-deutschen Kulturtag zu feiern.

Den Auftakt macht ein Solo-Konzert von Ozan Ata Canani an der Ba?lama (Langhalslaute). Über 30 Jahre nach seinen ersten Auftritten legte er im vergangenen Jahr sein Debutalbum vor. Bei der anschließenden Panel-Diskussion tauschen Ozan Ata Canani, die Rapperin Aziza A., der Vorstandsvorsitzender Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus Dervi? H?zarc? und das Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Tuba Bozkurt ihre Perspektiven auf die Wendejahre aus. Moderiert von der Journalistin Luise Sammann diskutieren sie unter anderem über den gesellschaftlichen Rechtsruck und die politische Gewalt der frühen 1990er Jahre. In der folgenden Performance-Lecture „Songs of Gastarbeiter“ begeben sich der Schriftsteller Imran Ayata und der Regisseur Bülent Kullukcu auf die musikalischen Spuren von über 60 Jahren deutscher Einwanderungsgesellschaft. Den Abschluss des Programms bildet ein DJ Set von ?pek ?pekçio?lu. In ihrer Musik mischt die Berlinerin Deep House mit anatolischem Folk und fusioniert Minmal Techno mit iranischem Bandari. Durch das Programm führt die Autorin und Moderatorin Shelly Kupferberg.

Programm

14 Uhr: Begrüßung durch die Moderatorin Shelly Kupferberg

15 Uhr: Ata Canani (Solo-Konzert/ Ba?lama)

16 Uhr: Q&A mit Elisabeth Tietmeyer (Direktorin des MEK), Meltem Kücükyilmaz und Alexandra Nocke (Kuratorinnen der Ausstellung)

16.30 Uhr: „Die Mauer ist uns auf den Kopf gefallen“. Gesprächsrunde mit Ata Canani, Aziza A. (Rapperin), Dervi? H?zarc? (Vorstandsvorsitzender Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus – KIgA e.V.) und Tuba Bozkurt (Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses), moderiert von Luise Sammann (freie Korrespondentin, u.a. für den Deutschlandfunk)

18.30 Uhr: Songs of Gastarbeiter Vol II (Performance-Lecture von Imran Ayata und Bülent Kullukcu)

20.15 Uhr: ?pek ?pekçio?lu (DJ Set)



Text: red