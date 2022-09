Minsk-Kunsthaus in Potsdam eröffnet

Potsdam (dpa/bb) – DDR-Kunst im ehemaligen Terrassenrestaurant: Nach zwei Jahren Umbauzeit ist am Samstag das neue Kunsthaus «Das Minsk» von der Stiftung des Kunstmäzens und Unternehmers Hasso Plattner eröffnet worden. Werke aus der ehemaligen DDR, die Teil der Kunstsammlung Hasso Plattner sind, werden dort ebenso gezeigt wie Gegenwartskunst. Die 3200 Einlasstickets für das Eröffnungswochenende waren schnell vergriffen.

Die Besucher können Ausstellungen von Wolfgang Mattheuer mit dem Titel «Der Nachbar, der will fliegen» und «Potsdamer Schrebergärten» von Stan Douglas sehen – sie sollen das Thema Landschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Das Ausstellungsgebäude war in den 70er Jahren erbaut worden und in der DDR als Gaststätte «Minsk» ein beliebtes Ausflugsziel in Potsdam. Noch in der Bundesrepublik wurde dort einige Jahre ein Restaurant betrieben. Seitdem verfiel das Haus zunehmend, auch ein Abriss war zwischenzeitlich vorgesehen. 2019 erwarb Plattners Stiftung den Bau, um ihn zu sanieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ausstellungsmacher hoffen, dass das neu sanierte Areal mit den Terrassen und mehreren Brunnen mit Blick auf die Innenstadt wieder ein beliebter Ausflugsort wird.