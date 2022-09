Wie ist das Fahrradklima vor Ihrer Haustür?

Bis Ende November können Radfahrer wieder beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022 teilnehmen und das Fahrradklima vor ihrer Haustür im Rahmen einer Befragung bewerten.

Bezirksstadträtin für Verkehr, Grünflächen, Ordnung und Umwelt, Annika Gerold, ruft die Bürger auf, bis Ende November zahlreich an der Abstimmung teilzunehmen: „Wir wollen einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle Einwohnerinnen und Einwohner von Friedrichshain-Kreuzberg profitieren. Dabei setzen wir auch auf das Fahrrad und haben bereits zahlreiche Projekte umgesetzt. Um weitere Maßnahmen anzustoßen, brauchen wir die Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger, denn sie wissen am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein. Wir bitten daher alle Einwohnerinnen und Einwohner von Friedrichhain-Kreuzberg, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“

-Anzeige-

Zufriedenheits-Index der Radfahrer

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und Gemeinden. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Text: red