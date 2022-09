Lehrer protestieren für 1600-Euro-Zulage vor dem Berliner Rathaus

Am kommenden Samstag protestieren Berliner Lehrerinnen und Lehrer für die Einhaltung der Senatsversprechen vor dem Berliner Rathaus.

Es geht um 1.600 Euro mehr oder weniger: Am Samstag will ein loses Bündnis von Lehrern ab 11 Uhr vor dem Rathaus Berlin gegen die Abschaffung der Zulage für neu eingestellte Lehrer protestieren.

Der Senat hatte die Zulage für künftige Lehrer gestrichen, da Berlin zum ersten Mal seit 2004 wieder Lehrkräfte verbeamtet. Somit entfällt die Zulage in Höhe von 1.600 Euro für Berufseinsteiger. Doch dagegen regt sich Protest.

„Gleichwertige Ausgleichszahlung“ gefordert

Nun wurde für den kommenden Samstag, den 24. September ab 11 Uhr, vor dem Berliner Rathaus eine Demo angemeldet – die Polizei hat diese laut Tagesspiegel-Informationen bereits genehmigt. Auch auf der Website berlin.de ist sie schon gelistet.

Unter dem Motto „Berliner Lehrerinnen und Lehrer für die Einhaltung der Senatsversprechen“ will man für gleiche mehrere Forderungen eintreten. Unter anderem, dass jede Lehrkraft, die nicht verbeamtet werden kann oder will dennoch die Zulage in Höhe von 1600-Euro oder eine „gleichwertige Ausgleichszahlung“ erhalten soll.

Zudem fordert das lose Bündnis, dass die Verbeamtung von Lehrkräften, wie im Koalitionsvertrag als Ziel formuliert ist, bis zu einer Altersgrenze von 52 Jahren möglich sein soll.

Knapp 30 Prozent weniger Gehalt

Der frühere Opernsänger Viktor Köpke ist der Sprecher des losen Bündnis. Als Quereinsteiger tritt er dagegen an, dass angestellte Lehrer ab dem 1. Januar 2023 mit einem Gehalt von 4200 Euro statt den in Aussicht gestellten 5800 Euro pro Monat einsteigen sollen. Dies entspricht einem Verlust von rund 30 Prozent. Wie Köpke selbst wären davon zahlreiche weitere Quereinsteiger betroffen.

Laut dem Tagesspiegel ist zu erwarten, dass der Senat in der kommenden Woche bekannt gibt, auf welche Eckdaten man sich final einigt hinsichtlich zukünftiger Verbeamtungen und den damit verbundenen Konditionen für quereinsteigende Lehrkräfte.

Text: red/su

Quellen: tagesspiegel / berlin.de