Ab Montag ist der Tegel-Tunnel dicht – Sperrungen bis Ende Oktober

Für Autofahrer und Pendler, die darauf angewiesen sind, die den Tegel-Tunnel zu nutzen, für die könnte es ab kommender Woche brenzlig werden. Aus dem Nordwesten Brandenburg kommend, wird sie eine Vollsperrung des Tunnels erwarten. Grund dafür sind umfassende Bauarbeiten.

Über die Jahre hinweg sind laut mehrerer Medienberichte offenbar massive Schäden auf der Autobahnstrecke in Reinickendorf entstanden. Immer wieder kam es vermehrt zu Sperrungen und Staus in den vergangenen Monaten und Jahren. Nun muss der Abschnitt wieder in Stand gesetzt werden – und das könnte dauern – zumindest bis lange in den Oktober hinein.

Folgende Einschränkungen sind zu erwarten

Von Sonntagnacht, 25.9., 22 Uhr bis Sonntag, 2.10., 5 Uhr, wird die A111 in Fahrtrichtung Süd zwischen Waidmannsluster Damm bis Holzhauser Straße in Richtung Stadtzentrum von Berlin voll gesperrt. Von der Holzhauser Straße bis zur Seidelstraße steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der zweiten Bauphase steht Anfang Oktober – vom 1.10. bis 7.10. – zwischen Holzhauser Straße und Seidelstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.I

In der zweiten Oktoberwoche – vom 10.10. bis 14.10. – kann die Strecke zwischen Holzhauser Straße und Seidelstraße ebenfalls nur einspurig befahren werden. Dazu sind die Auffahrt Holzhauser Straße und die Ausfahrt Seidelstraße gesperrt.

In Fahrtrichtung Nord ist die A111 vom 16.10., 22 Uhr bis 23.10., 5 Uhr, von Holzhauser Straße bis Waidmannsluster Damm voll gesperrt.

Das sind die Umleitungen

Die Umleitungen führen über die Holzhauser Straße – Berliner Straße – Karolinenstraße zum Waidmannsluster Damm und in umgekehrter Richtung. Eine Beschilderung wird aufgestellt werden.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rät allen Autofahrern: wer sich auskennt, soll die Bereiche besser weiträumig umfahren.