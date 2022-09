Polizeifunk in Berlin in der Nacht ausgefallen

Berlin (dpa/bb) – Der Digitalfunk der Polizei ist in der Nacht auch in Berlin ausgefallen. Die Störung habe etwa 15 Minuten angedauert, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über einen bundesweiten Ausfall des Digitalfunks berichtet. Demnach war der Funk in der Hauptstadt zwischen 2.23 Uhr und 2.39 Uhr gestört. Der Berliner Polizeisprecher bestätigte den Zeitpunkt in etwa. Zu den Auswirkungen machte er keine weiteren Angaben.

Laut «Bild» war auch die Feuerwehr von der bundesweiten Störung betroffen. Das genaue Ausmaß des Ausfalls und wie es dazu kam, werde noch untersucht, schrieb das Blatt. Ein erster Verdacht fiel auf Wartungsarbeiten, die durchgeführt worden sein sollen.