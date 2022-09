Füchse Berlin wollen ihrer «Favoritenrolle gerecht werden»

Berlin (dpa/bb) – Auf die Füchse Berlin wartet am Donnerstag in der heimischen Max-Schmeling-Halle eine Pflichtaufgabe in der Handball-Bundesliga. Dann empfangen die Berliner den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen (19.05 Uhr/Sky). «Wir müssen direkt wieder fokussiert sein und unserer Favoritenrolle gerecht werden. Da brauchen wir nicht drumherum reden», sagte Trainer Jaron Siewert. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.

Während die Füchse noch ungeschlagen sind, hat Hamm seine ersten vier Saisonspiele allesamt verloren. Kreisläufer Max Darj warnt dennoch vor dem Underdog. «Gegen einen Aufsteiger ist es am Anfang immer schwer, weil man erst sehen muss, wie gut sie sind», sagte er. Deshalb fordert der Schwede wieder höchsten Einsatz. «Wir müssen volle Pulle gehen. Wenn wir das nicht machen, wissen wir, dass wir nicht gut sind.»

Nach dem Saisonauftakt mit drei Spielen in acht Tagen haben die Füchse nun mehr Zeit zwischen den Spielen. Das freut besonders den Coach. «Es gibt uns die Möglichkeiten noch an vielen Dingen zu arbeiten, sowohl im athletischen Bereich, aber auch kleine Details zu verfeinern», sagte Siewert.

Denn beim Remis in Flensburg letzten Donnerstag konnten die Berliner eine Vier-Tore-Führung nicht halten. «Es obliegt uns, jetzt aus den nächsten drei Spielen das Beste aus diesem Punkt zu machen», sagte Siewert. Zumal nach Hamm mit Melsungen und dem THW Kiel zwei richtig schwierige Gegner warten. Wäre sein Team auch dort erfolgreich, «dann kann der Punkt in Flensburg noch mehr wert sein», so Siewert weiter.