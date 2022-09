Wasserspielplatz „Plansche“ beendet Saison

Nach turbulentem Sommer vermeldet das Bezirksamt Treptow-Köpenick das Saisonende für den Wasserspielplatz „Plansche“ im Plänterwald.

Die Temperaturen laden ohnehin nicht mehr zum Sprung ins kühle Nass ein. Deshalb ist es wohl in Ordnung, dass der Wasserspielplatz „Plansche“ am Dammweg im Plänterwald seine Saison beendet und ab dem 29. September 2022 geschlossen bleibt. Über das Saisonende informierte jüngst das Bezirksamt Treptow-Köpenick in einer Pressemeldung.

Plansche wegen nackter Brüste im Stadtgespräch

In diesem Jahr wurde die „Plansche“ nach völliger Neugestaltung im Sommer wiedereröffnet und fand großen Zuspruch bei kleinen und großen Leuten. Ein Fall, der sich dort abspielte, brachte dem Wasserspielplatz im Wald schon vorher stadtweite Beachtung ein. Am 20. Juni 2021 ging eine Frau mit ihrem kleinen Sohn zum Wasserspielplatz „Plansche“ im Plänterwald und sonnte sich oben ohne. Sicherheitskräfte forderten sie auf, den Platz zu verlassen. Doch sie weigerte sich. Die Polizei wurde alarmiert. Auch die Beamten forderten, dass die Frau ihre Brüste bedeckte.

„Oben ohne“ für alle

Dieser Fall hat einiges in Bewegung getreten. Seit Ende Juli diesen Jahres nämlich ist das Sonnen ohne ohne nämlich offiziell erlaubt. Das hat das Bezirksamt Treptow-Köpenick festgelegt. Die neue Regel besagt, dass die primären Körperteile bedeckt werden müssen, nicht aber die sekundären. Gleichberechtigung für Frauen und Männer also. Eine Klage nach dem Antidiskriminierungsgesetz, bei der die gebürtige Französin 10.000 Euro Schmerzensgedl forderte, blieb allerdings erfolglos.

Saisonstart im Mai 2023

Nach der Winterpause wird die „Plansche“ im kommenden Jahr wieder von Mai bis September täglich von 9 bis 19 Uhr (außer Montag) für alle Besucher geöffnet sein. Der genaue Eröffnungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Text: Sara Klinke