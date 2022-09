Vollsperrung der Riesaer Straße zwischen Mark-Twain-Straße und U-Bahnhof Hellersdorf

Auf Grund dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen an der Fahrbahn ist die Riesaer Straße im Bereich zwischen Mark-Twain-Straße in Richtung U-Bhf. Hellersdorf in der Zeit vom Dienstag, dem 27. September 2022, bis voraussichtlich Dienstag, dem 11. Oktober 2022, voll gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Louis-Lewin-Straße und die Quedlinburger Straße. Der Linienverkehr der BVG ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

Kosten von 150.000 Euro

Die voraussichtlichen Kosten für diese Baumaßnahme betragen circa 150.000 Euro und werden aus bezirklichen Straßenunterhaltungsmitteln finanziert.

Das Straßen- und Grünflächenamt bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die entstehenden Verkehrseinschränkungen um Verständnis.

Text: Red.