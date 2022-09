Schwimmvereine in Berlin stehen vor schweren Herausforderungen

Die anhaltende Corona-Pandemie sorgte in den vergangenen Jahren für gewaltige Einbußen bei den Berliner Schwimmbädern-und Vereinen. Viele Kinder konnten in dieser Zeit nicht das Schwimmen erlernen – und wollen das nun nachholen. Aus diesem Grund erwarten die Berliner Schwimmvereine einen riesigen Ansturm an Nichtschwimmern.

Das stellt das Personal vor ungeahnte Herausforderungen, die vermutlich noch irgendwie gehändelt werden könnten, wäre da nicht schon wieder das nächste Problem. Die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, hat auch die Schwimmbäder fest im Griff.

Niedrige Wassertemperaturen? Für Kinder ein Problem

Die Wassertemperaturen werden in diesem Jahr voraussichtlich auf bis zu 4 Grad runtergeregelt, das kühle Nass ist damit also im wahrsten Sinne des Wortes um einiges kühler. In einige Bädern werden die Temperaturen nur noch 24-26 Grad betragen. Im Sommer ein echter Spaß, im Winter eher unangenehm. Die Folge: jede Menge nichtschwimmende Kinder in viel zu kaltem Wasser.

“Von Babyschwimmen oder Wassergewöhnung brauchen wir hier gar nicht zu sprechen, dafür wäre das natürlich undenkbar – da sollten es wenigstens 30 Grad und mehr sein”, so DLRG-Sprecher Christopher Dolz gegenüber der Homepage „Swim.de“. Der Körper würde bereits bei einer Temperatur unter 35 Grad beginnen auszukühlen. Kaum zu glauben, erscheinen einem doch Wassertemperaturen über 30 Grad normalerweise als äußerst warm. Sind draußen aber lediglich herbstliche oder gar eisig-winterliche Temperaturen wird auch das Rausgehen nach dem Schwimmen gerade für Kinder zur echten Qual.

Das hier soll helfen

Für Schwimmkurse in Berlin bei runtergeregelten Temperaturen werden Neopren-Anzüge und Badekappen empfohlen, damit die Haare gar nicht erst nass werden und sich Kinder nicht etwa schon direkt vom Kopf auskühlen.

Außerdem wurden die Zeiten einiger Schwimmkurse in den Berliner Bädern gekürzt, von 45 auf 30 Minuten.

Es scheint, als würden zumindest Lösungen gesucht werden, damit auch die Kleinsten endlich Schwimmen lernen können, nachdem sie es fast drei Jahre komplett versäumt haben. Neoprenanzug und Badehaube können im Sommer dann wieder weichen – wenn richtig geschwommen wird.

Text: Sophia Völkel