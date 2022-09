Am 24. und 25. September findet wieder das Lollapalooza statt. Wir verlosen 2×2 Karten für das Musikfestival im Olympiapark.

Am Wochenende steht Berlin wieder im Zeichen der Musik: Am 24. und 25. September stehen die bekanntesten nationalen und internationalen Stars auf den Bühnen des Lollapaloozas. Und das Beste: Wir verlosen 2×2 Tickets für das Musikspektakel.

Das erwartet Besucher

Das Lollapalooza findet zum sechsten Mal in Berlin statt. Mit Acts der Genres Pop, Rock, Hip-Hop und Dance ist das Line-up so vielfältig wie das Festival selbst. Neben internationalen und nationalen Musikstars wie Seeed, Kraftklub, Loredana, Die Fantastischen Vier oder Anne-Marie begeistert das Programm mit interaktiven Erlebniswelten: Der Grüne Kiez lädt als Nachhaltigkeits-Areal mit Workshops, Live-Podcasts und veganen Snacks ein. Beim Fashionpalooza werden Festival-Outfits zum Look der Stunde aufgemotzt und neue Trends

vorgestellt. Dazu gibt es Kunst, ein Riesenrad und ein Programm für die kleinen Gäste.

Live von der Couch verfolgen

Wer keine Karten hat, kann das Event und seine Lieblingskünstler dennoch live verfolgen: Die Telekom zeigt das Lollapalooza nämlich am 24. und 25. September live aus dem Olympiastadion und Olympiapark. Die Musikstars werden also nicht nur vor Ort, sondern auch an den Bildschirmen begeistern.

MagentaMusik bringt erstmals ein Festival auf der Videoplattform TikTok im vertikalen 9:16-Livestreamformat zu den Fans, inklusive der besten Momente des Wochenendes, präsentiert von Younes Zarou und Freunden.

Text: kr/red