Geschäfte in Berlin sollen künftig JEDEN Sonntag geöffnet haben. So lautet zumindest eine aktuelle Forderung der FDP. Ein Vorschlag, der mit Sicherheit nicht bei allen auf Verständnis stößt – schon gar nicht bei den Angestellten des Einzelhandels.

„Wir müssen generell beim Thema Ladenöffnungszeiten umdenken. Berlin ist eine pulsierende und wachsende Metropole, die jeden Tag im Wettbewerb der Weltmetropolen steht“, sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja der Deutschen Presse-Agentur. „Darum sollten gerade in der Hauptstadt die Ladenöffnungszeiten endlich für den Einzelhandel auf jeden Sonntag ausgeweitet werden..“

Genügend Zeit

Schön und gut, aber kann das wirklich eine zufriedenstellende Lösung sein? So stellt sich doch hier ganz klar die Frage, ob Berliner und Touristen wirklich dringend eine Sonntagsöffnung, und zwar jeden Sonntag, benötigen. Immerhin hat die Woche nicht nur fünf, sondern gleich sechs Tage, einschließlich des Samstags, an dem man Zeit hat, die Einkäufe zu erledigen oder bummeln zu gehen.

So ist der Samstag ja sogar der Tag, an dem viele nach der anstrengenden Arbeitswoche einen gemütlichen Shoppingtrip durch die zahlreichen Malls und Einkaufsstraßen der Stadt unternehmen können ohne unter großem Zeitdruck zu stehen – oder? Vielleicht richtet sich der krude Vorschlag der FDP aber auch an diejenigen, die selbst jeden Samstag arbeiten müssen und bei normalen Öffnungszeiten ihre Einkäufe und Erledigungen nicht schaffen.

Offene Geschäfte am Sonntag? Für viele, die Samstagabend müde ins Bett fallen und es nicht mehr geschafft haben, den Kühlschrank zum Wochenende zu füllen, vermutlich ein echter Traum. Doch gleichzeitig ein Albtraum und eine Endlosschleife, denn der einzige, komplett freie Tag in der Woche würde wegfallen.

Kultur oder Shopping?

Aber sind Erholung, besseres Befinden am Arbeitsplatz und sogar die Überlegungen von Vier-Tage-Wochen nicht seit Jahren ein riesiges Thema? Und nun so ein Vorschlag, der all diese Ideen konterkariert.

Die FDP setzt offenbar auf die Vorbilder England und Frankreich. Dort sind Sonntagsöffnungszeiten seit vielen Jahren fest verankert. Ob sich Berlin in die Riege dieser touristisch hochrangigen Länder einreihen kann, ist allerdings fraglich. Und haben Touristen wirklich ein Problem, wenn sie an einem Sonntag in Berlin nicht einkaufen gehen können? Unsere Hauptstadt bietet immerhin jede Menge Kunst und Kultur und viele Ausgeh-Orte. Außerdem verbringt man als Tourist meist ein ganzes Wochenende im schönen Berlin – da bleibt noch genügend Zeit am Samstag um zu shoppen oder für den Sonntag etwas zum Frühstück zu besorgen. Für Berliner reicht der Samstag vermutlich sowieso.

Was meinen Sie, liebe Leserinnen und Leser? Sollten die Geschäfte in Berlin jeden Sonntag geöffnet haben?

Text: Sophia Völkel