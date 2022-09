Hertha BSC plant Fahrradtour mit Fans zum nächsten Heimspiel

Statt mit dem Auto mal mit dem Fahrrad ins Stadion: Dafür wirbt der Fußball-Bundesligist Hertha BSC in Kooperation mit dem ADFC. Gemeinsam mit den Fans will man am 2. Oktober zum nächsten Heimspiel mit dem Fahrrad zum Olympiastadion zu fahren.

Für die gemeinsame Fahrt auf zwei Rädern startet um 11:30 Uhr am Hanne-Sobek-Platz, von wo aus es über den Ernst-Reuter-Platz (gegen 12:30 Uhr) zum Olympiastadion gehen soll. Im Rahmen der sogenannten „blau-weißen Nachhaltigkeitswochen“ will der Verein unter anderem so auf ökologische Nachhaltigkeit aufmerksam machen.

?? Uffjepasst, Herthanerinnen & Herthaner! Um die Emissionen an unserem Nachhaltigkeitsspieltag #BSCTSG zu verringern & auf das Thema Mobilität hinzuweisen, laden wir zu einer gemeinsamen Fahrradfahrt ins @Oly_Berlin ein! ? ?? https://t.co/Rza9e6RIVx ??#HaHoHe @WHerthaner pic.twitter.com/2PUVZhyw70 — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 19, 2022

Laut dem Hertha BSC mache an den Spieltagen die An- und Abreise der Fans den mit Abstand größten Emissionsfaktor aus. Das Ziel am 2. Oktober (neben einem Heimsieg selbstverständlich) sei es, den CO2-Ausstoß rund um das Duell gegen die TSG Hoffenheim zu verringern. Auch der Hertha-Präsident Kay Bernstein wird dabei sein.

Für Verpflegung ist gesorgt

Für die Tour zum Stadion stellt der Hertha BSC kleine Snacks sowie alkoholfreie Getränke zur Stärkung bereit. Alle Teilnehmenden erhalten nach der Tour im Stadion zudem ein Freigetränk.

Auf dem Olympischen Platz vor dem Hertha-Stadion gibt es in Zusammenarbeit mit FahrradGarderobe außerdem ausreichend bewachte Abstellmöglichkeiten für alle Räder.

