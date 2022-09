Woche startet herbstlich und etwas unterkühlt

Potsdam (dpa/bb) – Herbstlich kühl startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, erreichen die Temperaturen bis zur Wochenmitte nur Werte bis 16 Grad. Normal wären zu dieser Jahreszeit etwa 18 oder 19 Grad, hieß es. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird es bei zunehmendem Hochdruckeinfluss wieder sonniger. Der Wind lässt dann nach, und die Temperaturen erreichen wieder 17 bis 18 Grad.

Der Vorhersage zufolge ziehen am Sonntag die Schauer im Südosten Brandenburgs ab. Es ist wolkig, aber meist trocken. Nur hin und wieder gehen kurze Gewitter mit Graupel nieder. Windböen können Windstärken zwischen sieben und acht erreichen.

Der Montag wird laut DWD wolkig, die Schauer nehmen bei etwa 15 Grad wieder etwas zu. Der Wind frischt auf. Die Temperatur bleibt auch am Dienstag unverändert, und die Gewitterneigung lässt wieder nach. In der Nacht zum Mittwoch kann die Temperatur bei zunehmendem Hochdruckeinfluss stellenweise schon auf Null Grad zurückgehen.