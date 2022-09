Tipps für den Sonntag in Berlin

An diesem Sonntag ist einiges los in Berlin. Das sind unsere Tipps für einen interessanten Wochenendausklang in der Hauptstadt.

Berlin Art Week: Finale

Auch dieser Sonntag steht ganz im Zeichen der Kunst. Die Berlin Art Week geht in ihr Finale und lädt heute noch einmal zu Atelierbesuchen und einigen Ausstellungen ein – und das zum Abschluss mit freiem Eintritt! Am Festivaltreffpunkt an den Uferhallen, dem Berlin Art Week Garten, finden heute Führungen, Workshops und eine Open-Air-Filmvorführung statt. Im Schlüterhof des Humboldt Forums laden Konzerte zum Zuhören und zahlreiche Galerien zu Stippvisiten ein. Mehr zum Programm gibt es hier.

Viel los für Kinder

Für Kinder gibt es heute gleich mehrere Feste und Veranstaltungen. Beim Okidoki Kinderfest am Schloss Charlottenburg werden zwischen 10 und 18 Uhr verschiedene Aktionen angeboten. Im Kreativgarten warten etwa Fingerfarben, PlayMais, Bügelperlen und mehr auf bastelwillige Besucher. Außerdem stehen ein Ritter- und Prinzessinnenareal, Sport-Parcours, Kinderzirkus und ein Lesezelt bereit.

Zwischen 11 und 18 Uhr verwandelt sich die Kulturbrauerei in einen familienfreundlichen Bio-Bauernhof. Das Kinderfest findet anlässlich des Weltkindertages am 20. September statt. Der Eintritt ist frei.

Auch beim Tag der offenen Tür der Polizei Berlin stehen die Kleinen im Fokus. Riesen-Rutschen und Bungee-Trampoline gehören genauso zum Programm wie Bühnenshows und einige Veranstaltungen für Erwachsene. Mehr zum Tag der offenen Tür in Ruhleben gibt es an dieser Stelle.

Trödeln an der Malzfabrik

Heute kann an der Malzfabrik von 11.30 bis 18 Uhr für den guten Zweck getrödelt werden. Unter dem Motto – Trödeln für die Menschlichkeit – veranstaltet in diesem Jahr der UNUMONDO e. V. den traditionellen Malztrödel.

Auf der großen Wiese mit Teich und Strand wird es an über 50 Ständen Schmuckstücke, Klamotten, Bücher, Spielzeug, Vintage-Sachen und was nicht alles geben. Essen und Live-Musik inklusive. Eintritt: 1 Euro.

Ausflug nach Potsdam

Potsdam ist immer ein gutes Ziel für einen Ausflug am Wochenende. Am heutigen Sonntag bietet das Potsdamer Umweltfest einen zusätzlichen Anreiz. Den gesamten Tag dreht sich am Großen Wiesenpark im Volkspark Potsdam alles um Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit.

Schon zum 13. Mal wird eine große Erlebnismeile aufgebaut, bei der es Infos zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, aber auch Mitmachangebote für große und kleine Besucher gibt. Los geht es um 10 Uhr.

Text: kr