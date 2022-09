Berlin Volleys bezwingen den ukrainischen Meister

Lublin/Berlin (dpa/bb) – Mit einem Sieg haben sich die Berlin Volleys vom Bogdanka-Volleyball-Cup im polnischen Lublin verabschiedet. Der deutsche Meister bezwang am Sonntag im Spiel um Platz drei den ukrainischen Titelträger Barkom-Kazhany Lwiw in nur 68 Minuten klar mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:19). 24 Stunden zuvor hatten die Berliner an gleicher Stelle gegen Gastgeber LuK Lublin noch mit 0:3 das Nachsehen gehabt.

«Das war eine gute Reaktion meiner Mannschaft auf das Spiel gegen Lublin», sagte Volleys-Trainer Cedric Enard. Der Franzose stellte aber auch fest: «Uns bleibt noch eine Menge Arbeit.» In der Globus Hall von Lublin überzeugte gegen die Ukrainer einmal mehr der tschechische Nationalspieler Mark Sotola im Diagonalangriff. Der 2,08-Meter-Hüne brachte es auf 16 Punkte. Der Franzose Timothee Carle steuerte elf Zähler zum Sieg bei.

Von den sechs Neuzugängen der BR Volleys kamen in Satoshi Tsuiki, Johannes Tille und Angel Trinidad nur drei zum Einsatz. Matheus Krauchuk, Saso Stalekar und Antti Ronkainen blieben hingegen durchgehend auf der Bank.

Schon am kommenden Wochenende werden die BR Volleys zu einem weiteren Turnier nach Polen reisen. Dort zählen auch der aktuelle Champions-League-Sieger Zaksa Kedzierzyn-Kozle sowie in Warta Zawiercie einer der kommenden Gruppengegner der BR Vollys in der Königsklasse zu den Teilnehmern.