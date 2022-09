Alba gewinnt vorletztes Testspiel: 103:88 in Braunschweig

Braunschweig (dpa) – Alba Berlin befindet sich in guter Form auf dem Weg in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstagabend sein vorletztes Testspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 103:88 (44:33). Vor dem Start in die neue Spielzeit am 28. September mit dem Heimspiel gegen die Hamburg Towers empfängt Alba die Rostock Seawolves am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) in der Oranienburger MBS-Arena.

Gegen Braunschweig konnte Alba Cheftrainer Israel Gonzalez auf die beiden israelischen EM-Rückkehrer Tamir Blatt und Yovel Zoosman zurückgreifen. Auch Jaleen Smith war mit der Mannschaft mitgereist, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Mit einem starken dritten Viertel (34:21) legten die Berliner den Grundstein für den sicheren Sieg. Erfolgreichste Schützen waren Christ Koumadje mit 13 Punkten sowie Gabriele Procida und Yanni Wetzell mit jeweils zwölf Zählern.