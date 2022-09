Polizei Berlin lädt zum Tag der offenen Tür

Am 18. September, von 10 bis 18 Uhr, lädt die Polizei Berlin wieder zum Tag der offenen Tür. In Ruhleben gewährt sie Einblicke in ihre alltägliche Arbeit. Dabei sollen vor allem junge Besucher auf ihre Kosten kommen.

Los geht es um 10 Uhr an der Charlottenburger Chaussee 67. Unter anderem gewährt die Polizei Berlin Einblicke in die alltägliche Arbeite, beantwortet aber auch Fragen zu Themen wie Verkehr, Alkohol und Drogen sowie Opferschutz. Wer an einem Job bei der Polizei Berlin interessiert ist, kann sich ebenfalls informieren.

Auch ein Familienfest

„Verpassen Sie nicht die beeindruckende Vorführung unseres Spezialeinsatzkommandos oder seien Sie dabei, wenn das Team der Technischen Einsatzeinheiten eine Rettung aus schwindelerregender Höhe simuliert. Erleben Sie, ob unsere Diensthunde wirklich jeden Täter und jede Täterin zu fassen kriegen und in welchen Szenarien die Tiere ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Lassen Sie sich gern von der Bandbreite unserer Polizei überraschen. All das und vieles mehr ist am 18. September 2022 möglich“, so die Ankündigung der Polizei Berlin.

Der Tag der offenen Tür soll aber vor allem eines sein: ein Familienfest. Deshalb gibt es auch für die kleinen Gäste ein abwechslungsreiches Angebot.

Der Eintritt ist frei, die Anfahrt mit dem ÖPNV wird empfohlen. Die nächstgelegene Station ist Ruhleben (U2), auch erreichbar mit den Buslinien M45 und 131, Haltestelle: Polizeidirektion 2.

Text: red