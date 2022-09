G7-Parlamentspräsidenten im Potsdamer Landtag empfangen

Potsdam (dpa/bb) – Zum Abschluss ihrer dreitägigen Konferenz sind Parlamentspräsidenten von G7-Staaten am Samstag im brandenburgischen Landtag in Potsdam empfangen worden. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke begrüßte unter anderem Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Deutschland hat derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe inne, der auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien angehören. Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine prägten das Treffen der Parlamentschefs.

Landtagspräsidentin Liedtke (SPD) sagte am Samstag, die Menschen in der Ukraine verdienten und erhielten volle Solidarität. «Die Verantwortung für diesen furchtbaren Krieg und seine Gräueltaten liegt bei der politischen Führung in Moskau – auch wenn sie durch Propaganda, Einschüchterung und Unterdrückung das Bild einer Gesellschaft zu erzeugen versucht, die geschlossen hinter ihr steht. Ich bin sicher: Dem ist nicht so.»

Am Freitag sicherten die Parlamentspräsidenten der G7-Staaten der Ukraine weitere Solidarität zu. «Die Menschen in der Ukraine verteidigen nicht nur ihre, sondern unser aller Demokratie, somit ist es ein geringer Preis, den wir zahlen müssen», hatte die US-Politikerin Pelosi in Berlin gesagt. «Natürlich machen uns hohe Energiepreise Sorgen, aber diese Menschen riskieren ihr Leben.»