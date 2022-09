Fahrradmarkt am Haus der Statistik

Wer heute noch nichts vor hat und auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist, der sollte beim Fahrradmarkt an der Berolinastraße vorbeischauen.

Der neue Standort der beliebten Fahrradmarkt-Reihe versorgt Zweirad-Fans am Haus der Staistik (Zugang Berolinastraße 20) zwischen 14 und 19 Uhr mit einer großen Auswahl an gebrauchten und upgecycelten Rädern, einem Flohmarkt, Workshops, DIY Kultur und unterschiedlichen Projekten und Vereinen, die sich alle an einem Ort präsentieren.

Auch Reparaturen möglich

Auch für die Wartung und Reparatur der eigenen Räder durch eine Partnerwerkstatt vor Ort ist möglich. Der nächste Fahrradmarkt am selben Ort findet dann Ende Oktober statt.

Text: kr