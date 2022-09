Eisbären-Kapitän Hördler über Duelle mit Sohn: «Zu schlau»

Berlin (dpa/bb) – Für Eisbären-Kapitän Frank Hördler (37) und seinen Sohn Eric (18) bleibt es der große Traum, einmal in einem DEL-Spiel gemeinsam auf dem Eis zu stehen. Im Training des deutschen Meisters treffen die beiden aber immer wieder auch als Gegenspieler aufeinander – ab und an mit Problemen für den Vater. «Manchmal lässt er mich ein bisschen schlecht dastehen vor den Coaches», sagte Hördler der «Berliner Morgenpost» (Samstag) in einem gemeinsamen Interview mit seinem Sohn. Der 18 Jahre alte Angreifer sei «zu schlau, das ist leider das Problem», sagte Frank Hördler. Dazu sei sein Sohn technisch versiert.

Doch auch etwas Kritik gibt es vom Vater: «Er müsste öfter selbst aufs Tor schießen.» Generell gibt es viel Feedback für den 18-Jährigen: «Ich bin ziemlich ehrlich zu ihm, nicht immer Vater, auch nicht immer Freund. Es gibt Momente, in denen er daran zu knabbern hat, was ich ihm sage.» Doch Eric Hördler weiß das nach eigenen Worten auch zu schätzen: «Ein erfahrener, sehr guter Eishockeyspieler kann mir jeden Tag nach dem Training sagen, wie es war, was ich besser machen kann. Auf eine Art, wie es vielleicht kein anderer kann.»

-Anzeige-

Frank Hördler spielt seit 2003 für die Eisbären. Eric spielte in der vergangenen Saison für die Eisbären Juniors Berlin und wurde im Sommer in den Profikader der Berliner geholt. In Testspielen liefen die beiden schon gemeinsam auf, nun soll bald das erste Pflichtspiel zusammen kommen. «Geduldig zu bleiben, ist gerade das Schwierigste. Ich will unbedingt mit meinem Vater auf dem Eis stehen. Das ist meine höchste Priorität. Ich muss von Tag zu Tag hart arbeiten und hoffen, dass ein Platz für mich da ist», sagte Eric Hördler.