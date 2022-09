Rund 35.000 Quadratmeter für Labore, Start-ups und eine Hochschule: Für den Gebäudekomplex SHED ist jetzt an der Sonnenallee in Neukölln Richtfest gefeiert worden.

Wie die Klingsöhr Unternehmensgruppe mitteilt, liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro.

-Anzeige-

„Neukölln ist einer der am schnellsten wachsenden Bezirke mit hoher Nachfrage nach Büround Gewerbeflächen“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Klingsöhr. Zugleich seien am Standort des SHED deutlich günstigere Mieten als in Mitte oder Charlottenburg möglich.

Das Gebäudeensemble SHED wird auf mehr als 15.500 Quadratmeter Grundstücksfläche

rund 35.000 Quadratmeter für Büros, Labore, emissionsarme Produktion oder Start-ups

bieten.

3.500 Studierende aus 100 Nationen

Zu den künftigen Mietern zählt die SRH Berlin University of Applied Sciences. Der zukünftige SRH Campus in Neukölln bietet Platz für 3.500 Studierende aus 100 Nationen. Die Hochschule wird voraussichtlich zum Wintersemester 2023/2024 einziehen.

„Ich freue mich sehr, dass mit der SRH Neukölln zu einem Hochschulstandort wird“, so Martin Hikel (SPD), Bezirksbürgermeister von Neukölln. „Das Areal

des SHED und der Nutzungsmix stehen für Innovation und passen mit ihrer Vielfältigkeit in

den Bezirk Neukölln. Der Gebäudekomplex fügt sich harmonisch in die urbane Umgebung

ein.“

Beitrag zum Klimaaschutz

Das SHED leiste zudem in vielfältiger Hinsicht einen Beitrag zum Klimaschutz in Berlin. Die

speziell angepasste Architektur der Dachkonstruktion sorge dafür, dass die darauf installierte Photovoltaikanlage optimal Richtung Süden ausgerichtet ist und damit je nach Wetterlage fast den gesamten Grundbedarf des Gebäudes abdecken könne.

Darüber hinaus seien beim Bau sogenannte Spannbetonhohldecken verwendet worden, was im Vergleich zu herkömmlichen Betondecken weniger Ressourcen verbrauche.

Text: red/nm