Viele Wolken über Berlin und Brandenburg

Berlin (dpa/bb) – Nach einem recht heiteren Start in den Tag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf viele Wolken gefasst machen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, ziehen vom Süden im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf. Demnach bleibt es überwiegend trocken bei mäßigen Temperaturen bis zu 18 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es weiterhin stark bewölkt bei einer Tiefsttemperatur von bis zu 9 Grad. Zum Freitag werden örtliche Schauer erwartet. Im Norden Brandenburgs kann es zu vereinzelten Gewittern kommen.