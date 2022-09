Neue Rufbusse für Berlin: Das ist der BerlKönig-Nachfolger der BVG

Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass der Betrieb des BerlKönigs in Berlin eingestellt wurde. Doch nun präsentiert die BVG mit Muva einen neuen Rufbus-Dienst für die Hauptstadt. Wie die aussehen und was sie können, verrieten die Berliner Verkehrsbetriebe heute in Lichtenberg.

Als Mitte Juli nach vier Jahren Feldversuch das finale Aus für das Berliner Sammeltaxi BerlKönig kam und die Rufbusse das letzte Mal Fahrgäste in der Hauptstadt einsammelten, hofften bereits viele auf einen Nachfolger.

Über 1,8 Millionen Fahrgäste nutzten die Kleinbusse, deren Ziel es war, den Stadtverkehr von Berlin zu entlasten. Die begleitende Forschung der BVG kam zu der Erkenntnis, dass mehr als die Hälfte der BerlKönig-Fahrten Autofahrten ersetzten.

Muva folgt auf BerlKönig

Unter dem Namen Muva bringt die BVG ab heute einen Nachfolger zum BerlKönig auf die Straßen von Berlin. Er soll den Berliner Osten besser an den Rest der Stadt anbinden. Für Kritik sorgte bereits zuvor, dass der Muva-Rufbus mit vorerst 20 und somit vergleichsweise wenigen Fahrzeugen loslegt.

Zum Betriebsstart lud die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp zum BVG-Betriebshof in Lichtenberg. Dort gab es nicht nur eine erstmalige Gelegenheit in einem der neuen Muva-Rufbusse mitzufahren, sondern auch die feierliche Übergabe der Betriebsgenehmigung.

Im Osten was Neues

Zunächst bedienen die Muva-Busse allerdings einen verhältnismäßig kleinen Teil von Berlin, genauer gesagt vor allem den Osten der Stadt. Im Süden Lichtenbergs, großen Teilen von Marzahn-Hellersdorf sowie kleineren Abschnitten von Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick wollen BVG und Via die „Mobilität auf ein völlig neues Level heben.“

Gelingen soll dies mit einem On-Demand-Angebot (also auf Abruf) innerhalb eines rund 62 Quadratkilometern großen Einsatzgebiets. Zum Start des Muva-Betriebs sind insgesamt 20 Fahrzeuge im Einsatz. Diese unterscheiden sich in zwei Fahrzeuggrößen, in beiden Fällen bieten sie Platz für bis zu sieben Fahrgäste.

Rund um die Uhr verfügbar

Gebucht werden können die Muva-Busse per Handy-App oder telefonisch. Wie die BVG mitteilt, sollen die Buchungs- und Bezahloptionen im Zuge des laufenden Betriebs in den kommenden Wochen und Monaten erweitert und verbessert werden.

Zudem stehen die flexiblen Fahrten mit den Muva-Bussen, anders als so manche U-Bahn unter der Woche, rund um die Uhr zur Verfügung. Mehr Infos rund um die neuen Muva-Busse lassen sich hier finden.

Text: red/dpa/su