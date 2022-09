Grünes Licht für das 29-Euro-Ticket

Bettina Jarasch , Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz: „Das war keine einfache Geburt. Umso zufriedener können wir heute sein. Die Berlinerinnen und Berliner bekommen zum 1. Oktober die so dringend nötige finanzielle Entlastung durch ein 29-Euro-Ticket, die wir versprochen haben. Das werden viele hundert-tausend Menschen im Geldbeutel spüren und zugleich ermöglichen wir Mobilität. Möglich gemacht hat das am Ende der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Dafür danke ich unseren Brandenburger Nachbarn und Kollegen, allen voran meinem Amtskollegen Guido Beermann.“

Jarasch will sich jetzt an die nächste große Aufgabe machen: Mit dem Bund und den anderen Ländern ein dauerhaftes bezahlbares Nachfolgeticket zu verhandeln. „Wir wollen, dass es im nächsten Jahr weitergeht“, so die Umweltsenatorin.