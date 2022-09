Unter dem Motto „Die Welt ist rund und Pankow bunt“ findet zum Weltkindertag am Dienstag, dem 20. September 2022 ein großes Kinderfest am Zeiss-Großplanetarium in der Prenzlauer Allee statt.

Bereits 1954 wurde der weltweite Kindertag ins Leben gerufen und mittlerweile wird er in mehr als 145 Staaten gefeiert. An diesem ganz besonderen Tag stehen die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Fokus – doch auch Spiel und Spaß sollen natürlich nicht zu kurz kommen, so auch in Pankow, wo das Zeiss-Planetarium mit einem bunten Programm nicht nur die Jüngsten lockt.

Buntes Programm für Kinder

Unter dem Motto „Die Welt ist rund und Pankow bunt“ findet zum Weltkindertag am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr ein großes Kinderfest in der Prenzlauer Allee 80 statt. Das Bezirksamt Pankow lädt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern alle interessierten Kitagruppen, Grundschulklassen und natürlich alle Kinder mit ihren Familien herzlich ein. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Das Programm bietet Musik und viele Aktionen zum Malen und Gestalten, Erkunden und Entdecken, Tanzen und Musizieren. Beim Kinderfest sind außerdem ein Büchertrödel, eine „Teddy-Ambulanz“, das MACHmit! Museum und die Kurt-Tucholski-Bibliothek vertreten. Um 14 Uhr liest Susan-Karen Fessel aus „Selma Stummfisch“ und um 16 Uhr findet eine Lesung mit Tayo Awosusi-Onutor aus „Jokesi Club“ statt. Ein spannender Sonntag für alle also!

