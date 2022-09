Zahl der ertrunkenen Menschen in Berlin hat sich verdoppelt

Berlin (dpa/bb) – Die Zahl der ertrunkenen Menschen in Berlin hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das geht aus der Sommerbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Mittwoch veröffentlich wurde. Demnach ertranken bis Ende August dieses Jahres 16 Menschen in Berliner Gewässern. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es acht Menschen.

Nach Angaben des DLRG ertranken bis Ende August in ganz Deutschland 289 Menschen. Damit wurden 44 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum registriert. Häufige Gründe für tödliche Badeunfälle sind laut DLRG fehlende Badeaufsicht, Leichtsinn sowie Alkoholkonsum. Außerdem wird vor dem Baden in unbewachten Gewässern gewarnt.