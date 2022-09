Eisbären Berlin: Saisonziel ist der dritte Titel in Folge

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin gehen mit dem gewohnten Selbstbewusstsein in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL): «Die Eisbären haben immer das Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen», sagte Sportdirektor Stéphane Richer am Mittwoch auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz des Titelverteidigers. «Wir erwarten eine spannende Saison, auch die anderen Mannschaften haben sich gut verstärkt.»

Trotz zahlreicher Veränderungen im Kader ist Cheftrainer Serge Aubin zuversichtlich, dass sein Team die Qualität für den dritten DEL-Titel in Folge besitzt. «Das glaube ich schon», sagte der 47 Jahre alte Kanadier. «Wir haben drei junge gute Torhüter mit großer Zukunft, eine wirklich starke Verteidigung und im Angriff eine gute Mischung aus Talenten und Routiniers.»

-Anzeige-

Die Berliner sind am ersten Spieltag der DEL nicht im Einsatz und starten daher erst am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers (16.30 Uhr/Magentasport) in die Saison.