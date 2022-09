Auf gleich zwei Feste dürfen sich die Lichtenberger am 17. September freuen: auf das Verkehrs- und Klimafest in Friedrichsfelde und das Hohenschönhausener Open Air.

Beim vom Bezirksamt veranstalteten Verkehrs- und Klimafest in der Verkehrsschule in der Baikalstraße 4 in Friedrichsfelde gibt es von 13 bis 18 Uhr für kleine und große Gäste ein ebenso informatives wie unterhaltsames Programm.

Viele Informationsstände

Interessierte können Fortbewegungsmittel wie E-Scooter, Lastenräder und E-Bikes unter versierter Anleitung ausprobieren, die Reaktionszeit auf einem Fahrradsimulator testen, eigene Kräuteröle und Seifen herstellen sowie ihr Glück am Glücksrad versuchen.

Mitgebrachte Fahrräder können ebenfalls unter Anleitung repariert werden. Außerdem gibt es viele Informationsstände rund um die Mobilität und den Klimaschutz. In einem Fachvortrag präsentiert das Bezirksamt ausgewählte Klimaschutzprojekte und sucht Mitstreiter für den künftigen Klimaschutzbeirat.

Leibliches Wohl

Die Polizei Berlin bietet eine kostenfreie Fahrradkennzeichnung von mitgebrachten Fahrrädern zum Schutz vor Diebstahl an. Wer sein altes Fahrrad lieber loswerden möchte, kann es direkt vor Ort spenden. In einem zweistündigen Plastikrecyclingworkshop von „Merijaan“ wird gereinigtem und mitgebrachtem Plastikmüll neues Leben eingehaucht.

Auch für Kinder ist Spaß und Spiel im Angebot, darunter Kettcar fahren, Bastelstände und Clownerie. Für das leibliche Wohl wird mit diversen Speisen und Getränken gesorgt. Die Livemusik kommt von der kubanischen Band Grupo Caney.

Premiere in Wartenberg

Ebenfalls am 17. September findet auf dem westlichen Vorplatz des S-Bahnhofs Wartenberg, Ribnitzer Straße 1, zum ersten Mal das „Hohenschönhausener Open Air“ statt.

Um 17 Uhr startet LAMPE, eine Zwei-Mann-Band mit deutschen Texten und großer Stehlampe auf der Bühne. Die Band begeistert mit humorvollen, manchmal melancholischen Songs und stimmungsvollen Gitarreneinlagen.

Danach tritt der Hauptact des Open-Air-Konzertes auf: – June Kater mit ihrer Band SingSingSing. Unterstützt von einer Swing-Gitarre gibt die Band Songs von den Boswell Sisters, Lou Reed und den Beatles sowie Eigenkompositionen zum Besten.

Das Hohenschönhausener Open Air ist teilweise bestuhlt, gern kann eine eigene Sitzgelegenheit mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Stadtteilkoordination Anne Hausen, Telefon (0172) 9463989, E-Mail: stadtteilkoordination@vav-hhausen.de.

Die Veranstaltung wird gefördert durch das Bezirksamt aus Mitteln der bezirklichen Kulturförderung.

Quelle: Bezirksamt