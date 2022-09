Ukrainischer Außenminister ist enttäuscht von Berlin

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kritisiert Berlin scharf für die Entscheidung, seinem Land keine Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Seiner Wut lässt er auf Twitter freien Lauf.

So schreibt er: „Es gibt kein einziges vernünftiges Argument, warum solche Waffen nicht geliefert werden können – nur abstrakte Befürchtungen und Entschuldigungen“. Und weiter heißt es: „Wovor fürchtet sich Berlin, während Kiew sich nicht fürchtet?“

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022